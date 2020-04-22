Главная Новости Власть Минздрав призывает присоединиться к всеукраинской кампании #ПідтримуюЛікарів, символом которой стала красная лента
22.04.2020  09:35   

Минздрав призывает присоединиться к всеукраинской кампании #ПідтримуюЛікарів, символом которой стала красная лента

Красная лента с узелком является символом единения и солидарности с украинскими медиками - она как бы объединяет украинский и врачей в одну линию поддержки.


://kmu.gov.ua

В сложный для Украины и всего мира период на передовой борьбы с Коронавирусная болезнью находятся медики. Они рискуют своим здоровьем ради безопасности миллионов украинский, спасая пациентов 24/7.

"Защита медиков является приоритетной задачей МОЗ. Каждый день мы работаем над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым. В частности, уже в ближайшие дни во все регионы поступит более 71 тыс. защитных костюмов. Но не менее врачи нуждаются в поддержке и благодарности от общества, - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. - Защитные костюмы врачей - это большое количество узлов. Этот многослойный защиту от заражения держится на узлах! Они стали своеобразным символом защиты и борьбы с пандемией. Сегодня я хочу завязать красную ленту в знак поддержки и солидарности с украинскими медиками и призываю каждого присоединиться к нашей социальной кампании # ПідтримуюЛікарів ".

Приобщиться к акции можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в эфире телеканалов, профилях в социальных сетях или завязав на запястье. Не стесняйтесь благодарить медиков за самоотверженный труд в борьбе с Коронавирусная болезнью.

Кампания инициирована Министерством здравоохранения Украины при поддержке UNICEF Украины.

Скачать ленту можно по ссылке

 

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  министр, поддержка, врачи, коронавирус, лента
 
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