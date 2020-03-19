19.03.2020 16:51

Геннадий Кернес перечислил харьковских меценатов, выступивших вместе с ним на борьбу с коронавирусом

Через свою страницу в социальной сети городской голова выразил благодарность и перечислил людей, решивших объединить усилия по преодолению Харьковом эпидемии, и участвующих в карантинных мероприятиях.



://t.me/kernes59/

«Я, как городской голова, собрал главные социальные и медицинские потребности Харькова.Чтоб их решить, нужны мозги, деньги и команда.

Братья Ярославские, Виктор Субботин, Александр Доровской, Владимир Мысик, Юрий Сапронов, Сергей Чернов, Виль Бакиров, Владимир Бабаев, представители национальных землячеств - все действуют в рамках своих полномочий, подключаясь финансово и организационно.

Задачи такие (часть из них в таблице): ИВЛ и другая техника для реанимации, самое дорогое, часть уже закрыта меценатами, но нужно все.

Защита врачей на выезде и в стационаре. Аптечки и продовольственные наборы для пожилых одиноких, тут город и фабрика "Здоровье" включается, но присоединяться можно.

Волонтеров для доставки объединяют вокруг себя ректоры вузов, спасибо молодежи.

Тестовые системы летят из Китая, оплаченные Ярославским, мой друг, почетный харьковчанин Павел Фукс перечислил больше полумиллиона долларов.

Я почувствовал плечо и настрой на борьбу и победу.

Харьков наш общий дом и мы здесь, вместе, на его защите» -говорится в сообщении.