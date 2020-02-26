У міськраді створено нове управління

Управління енергоефективності та енергоменеджмента створено в структурі Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
Таке рішення сьогодні, 26 лютого, ухвалено на сесії Харківської міської ради.
Як зазначила заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міськради Тетяна Чечетова-Терашвілі, створення такого управління обумовлено необхідністю виконання основних заходів, передбачених Законом України «Про енергозбереження», Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», іншими нормативно-правовими актами, а також умовами «Угоди мерів», яку Харківська міська рада підписав в 2016 році, спрямованими на зменшення енергоспоживання, підвищення енергоефективності, досягнення цілей щодо зменшення викидів СО2.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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