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26.02.2020  11:56   

У міськраді створено нове управління

Управління енергоефективності та енергоменеджмента створено в структурі Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.


://city.kharkov.ua

Таке рішення сьогодні, 26 лютого, ухвалено на сесії Харківської міської ради.

Як зазначила заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міськради Тетяна Чечетова-Терашвілі, створення такого управління обумовлено необхідністю виконання основних заходів, передбачених Законом України «Про енергозбереження», Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», іншими нормативно-правовими актами, а також умовами «Угоди мерів», яку Харківська міська рада підписав в 2016 році, спрямованими на зменшення енергоспоживання, підвищення енергоефективності, досягнення цілей щодо зменшення викидів СО2.

Источник:   ХГС
 Тэги:  управление, экология, харьков, конкуренция, горсовет
 
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