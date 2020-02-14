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14.02.2020  12:51   

Харьковчанам больше не надо носить квитанции об оплате госуслуг

Все основные государственные органы подключены к государственному сервиса проверки квитанций Check, где можно проверить факт оплаты по коду квитанции.


// facebook

Об этом сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет.

По его данным, к сервису check.gov.ua уже подключены следующие органы:

- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).

- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).

- ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.).

- ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

«Это означает, что Украинская больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильный банковский приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения », - написал Дубилет.

По его мнению, это сэкономит и деньги украинском, «потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через« местные »банки с гигантскими комиссиями».

Дубилет добавил, что сейчас к сервису Check присоединены уже 3 банки, в стадии подключения - еще 10 учреждений.

Государственный сервис проверки квитанций check.gov.ua позволяет проверить факт оплаты по коду квитанции. Для этого надо выбрать учреждение и ввести код квитанции.

Источник:   dubilet/posts
 Тэги:  квитанция, оплата, штаф, госуслуги
 
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