07.02.2020 15:00

Сколько нас? В Украине провели пробную электронную перепись населения

В Украине провели пробное электронное вычисления актуальной численности населения.



// izvestia.kharkov.ua

По результатам исследования пока в государстве проживает 37 миллионов 289 тысяч человек.

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время брифинга убеждал украинцев, что исследования настоящие и проверенные несколькими методами.

Чтобы посчитать всех граждан, правительство применило три метода. Первый из них - это изучение данных крупнейших мобильных операторов Украины, с которыми недавно были подписаны меморандумы о сотрудничестве.

«Мы получили количество абонентов от мобильных операторов. Мы их почистили от модемных устройств, мы их почистили от каких-то других сим-карт. Мы принимали во внимание только количество мобильных телефонов. Далее мы наложили на это наше социологическое исследование спустя сколько в какой группе в среднем семь-карт. И потом мы сделали еще один шаг - мы наложили на эту информацию информацию, которая у нас есть по детям и по людям пожилого возраста. Таким образом это был наш первый метод - это тот метод, который вернул нам одно число», – рассказал Дмитрий Дубилет.



Второй метод - анализ данных реестра Пенсионного фонда Украины. Такой шаг позволил посмотреть различные возрастные группы пожилых людей и соответственно их количество.

Третий метод по мнению Дмитрия Дубилет, был сложнее других.



«Мы взяли в первую очередь реестр физических лиц - это реестр, владельцем которого является налоговая служба. Но мы понимаем, что в этом реестре может быть много и дубляжа, и каких-то не актуальных данных. И мы начали чистить этот реестр по признакам последнего контакта с государством за последние три года. Мы взяли всех людей, которые получали официальный доход любой - или будь то ЕСВ, будь то предприниматель. Затем мы взяли признак - любые люди, которые получают субсидии. Даже если вы являетесь членом семьи, получает субсидию, даже если вы не имеете никакого официального дохода - то вы все равно попадаете в этот перечень»», – рассказал Дмитрий Дубилет.



Также к третьему методу привлекли и данные по загранпаспортов украинский. Таким образом было обнаружено количество украинский, проживающих на территории государства без учета неподконтрольных территорий. По данным Дмитрия Дубилет - крупнейшая ошибка при вычислениях - не более двух процентов. Кроме того, министр отметил, не было никаких фальсификаций во время подготовки данных.