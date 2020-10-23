Озвучены окончательные выводы комиссии по расследованию катастрофы Ан-26 ВСУ (РБК)

Правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины 25 сентября в Харьковской области.
В интервью "РБК-Украина" глава комиссии, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что их работа на этом завершается.
Так, Уруский заявил, что были обнаружены системные нарушения в организации полетов. "Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", – пояснил он.
Среди ряда причин есть и ошибки пилотов, и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры"). Уруский добавил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.
"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", – констатировал он.
Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.
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