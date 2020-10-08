Осенния призыв: Харьковщина отправит на срочную службу 1150 человек (ХОГА)

08.10.2020 08:31

С 1 октября начали свою работу призывные комиссии всех уровней. Уже отправлены на срочную службу около 100 человек из 1150 плановых.

Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин во время брифинга 7 октября.

«Особенностью этого призыва является уменьшение планового задания. Уменьшение на 200 призывников, которое связано с комплектованием ВСУ военнослужащими по контракту. Количество военнослужащих по контракту позволяет постепенно уменьшать плановое задание по призыву на срочную военную службу», - сказал Юрий Калгушкин.

По его информации, призывная кампания проходит с соблюдением всех карантинных норм.

«Все призывники обеспечены СИЗ, результаты тестирования на ковид прикладываются к личному делу призывника. Призывники, которые не прошли тестирование или с положительным результатом, на сборный пункт не допускаются. Военкомат постоянно проводит измерение температуры, соблюдается социальная дистанция и обработка помещений, где находятся призывники, - отметил военный комиссар. - Также каждый день на сборном пункте информируют призывников относительно соблюдения карантина».

Как отметил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, из областного бюджета выделено более 1860000 гривень на обеспечение мероприятий по призыву.

«Харьковская область плановое задание выполнит. Вопрос находится на постоянном контроле руководства ОГА и лично главы области Алексея Кучера», - отметил Алексей Максимов.

На базе Харьковского областного военного комиссариата создан колл-центр о проведении осеннего призыва. Телефон «горячей линии»: 712 - 08 - 77.