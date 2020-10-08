Главная Новости Армия Осенния призыв: Харьковщина отправит на срочную службу 1150 человек (ХОГА)
08.10.2020  08:31   

Осенния призыв: Харьковщина отправит на срочную службу 1150 человек (ХОГА)

С 1 октября начали свою работу призывные комиссии всех уровней. Уже отправлены на срочную службу около 100 человек из 1150 плановых.


//kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин во время брифинга 7 октября.

«Особенностью этого призыва является уменьшение планового задания. Уменьшение на 200 призывников, которое связано с комплектованием ВСУ военнослужащими по контракту. Количество военнослужащих по контракту позволяет постепенно уменьшать плановое задание по призыву на срочную военную службу», - сказал Юрий Калгушкин.

По его информации, призывная кампания проходит с соблюдением всех карантинных норм.

«Все призывники обеспечены СИЗ, результаты тестирования на ковид прикладываются к личному делу призывника. Призывники, которые не прошли тестирование или с положительным результатом, на сборный пункт не допускаются. Военкомат постоянно проводит измерение температуры, соблюдается социальная дистанция и обработка помещений, где находятся призывники, - отметил военный комиссар. - Также каждый день на сборном пункте информируют призывников относительно соблюдения карантина».

Как отметил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, из областного бюджета выделено более 1860000 гривень на обеспечение мероприятий по призыву.

«Харьковская область плановое задание выполнит. Вопрос находится на постоянном контроле руководства ОГА и лично главы области Алексея Кучера», - отметил Алексей Максимов.

На базе Харьковского областного военного комиссариата создан колл-центр о проведении осеннего призыва. Телефон «горячей линии»: 712 - 08 - 77.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  призыв, калгушкин, харьков
 
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