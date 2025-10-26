    
26.10.2025  19:23   Дмитро Колонєй

В Україні зміниться процес оформлення і продовження відстрочок

Нововведення ухвалені решенням Уряду.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Кабмін вирішив оцифрувати процес оформлення і продовження відстрочок, автоматизувати його. Можливість подавати документи через ЦНАП. Тобто, йти у ТЦК з момента вступу у дію нових правил - 1 листопада 2025 року -  відтепер не буде потрібно. 
 
Зокрема:
 
  • Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії.
  • 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Резерв+. Решта — через будь-який зручний ЦНАП.
  • Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом — основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно. 
Це рішення — частина створення системи «е-ТЦК», мета якої
  • перевести ключові сервіси в електронний формат, п
  • ідвищити прозорість
  • зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чотири бої з ворогом, які тривають на Південно-Слобожанському напрямку Харківщини.

 

