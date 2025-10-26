26.10.2025 19:23 Дмитро Колонєй
В Україні зміниться процес оформлення і продовження відстрочок
Нововведення ухвалені решенням Уряду.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Кабмін вирішив оцифрувати процес оформлення і продовження відстрочок, автоматизувати його. Можливість подавати документи через ЦНАП. Тобто, йти у ТЦК з момента вступу у дію нових правил - 1 листопада 2025 року - відтепер не буде потрібно.
Зокрема:
-
Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично — без черг і бюрократії.
-
80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Резерв+. Решта — через будь-який зручний ЦНАП.
-
Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом — основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно.
Це рішення — частина створення системи «е-ТЦК», мета якої
-
перевести ключові сервіси в електронний формат, п
-
ідвищити прозорість
-
зменшити навантаження на територіальні центри комплектування.
