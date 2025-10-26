26.10.2025 17:53 Дмитро Колонєй

Потрібно, щоб бізнес був застрахований від воєнних ризиків - Ігор Терехов

Про важливість підтримки підприємців розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час телеефіру мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що необхідна підтримка підприємців, які продовжують працювати в умовах постійних обстрілів та що це є важливою складовою відновлення прифронтових територій.

«Ми маємо прильоти по об'єктах бізнесу, і це також тактика агресора. Тому ми допомагаємо підприємцям після таких ударів, але потрібно, щоб бізнес був застрахований від воєнних ризиків. У межах Асоціації прифронтових міст і громад ми наполягаємо на цьому, і уряд вже розробляє відповідну програму», - зазначив Ігор Терехов.

Він також підкреслив важливість доступу підприємців до кредитних ресурсів. За його словами, держава має запровадити пільгові умови для бізнесу, який продовжує працювати на прифронтових територіях.

