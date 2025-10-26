Потрібно, щоб бізнес був застрахований від воєнних ризиків - Ігор Терехов

    
26.10.2025  17:53   Дмитро Колонєй

Про важливість підтримки підприємців розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.


Як повідомляє РЕДПОСТ, під час телеефіру мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що необхідна підтримка підприємців, які продовжують працювати в умовах постійних обстрілів та що це є важливою складовою відновлення прифронтових територій.
 
«Ми маємо прильоти по об'єктах бізнесу, і це також тактика агресора. Тому ми допомагаємо підприємцям після таких ударів, але потрібно, щоб бізнес був застрахований від воєнних ризиків. У межах Асоціації прифронтових міст і громад ми наполягаємо на цьому, і уряд вже розробляє відповідну програму», - зазначив Ігор Терехов.
 
Він також підкреслив важливість доступу підприємців до кредитних ресурсів. За його словами, держава має запровадити пільгові умови для бізнесу, який продовжує працювати на прифронтових територіях.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

 

Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, бізнес
