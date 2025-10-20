20.10.2025 20:21 Дмитро Колонєй

Харківські будівельники за тиждень підготували до зими десятки будинків (фото)

Де саме працювали та які роботи виконували фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади «ХРБП» готують житловий фонд у Салтівському, Немишлянському та Київському районах до осінньо-зимового періоду:

за минулий тиждень комунальники закрили контури в 30 будинках.

усували наслідки ворожих обстрілів,

полагодили 10 покрівель,

відремонтували сходи, водостічні труби, фасади тощо.