    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворожий дрон вбив чоловіка на Харківщині
18.10.2025  13:15   Віталій Хіневич

Ворожий дрон вбив чоловіка на Харківщині

Вранці 18 жовтня на ґрунтовій дорозі між селами у Золочівській громаді сталося влучання ударного безпілотника в цивільний автомобіль Daewoo Lanos.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Ще троє чоловіків віком 49, 32 та 29 років отримали гостру реакцію на стрес.
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісті та вибухотехніки.
 
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
Поліція Харківщини вкотре закликає громадян бути вкрай обережними під час пересування територіями, що перебувають під загрозою ворожих ударів, та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.10 Надзвичайні події Безпілотник атакував Харків 18.10 Надзвичайні події У Харківській області рятувальники ліквідували 5 пожеж, що виникли через обстріли 18.10 Надзвичайні події Під ворожим обстрілом перебувало 12 населених пунктів Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 