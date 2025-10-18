18.10.2025 13:15 Віталій Хіневич

Ворожий дрон вбив чоловіка на Харківщині

Вранці 18 жовтня на ґрунтовій дорозі між селами у Золочівській громаді сталося влучання ударного безпілотника в цивільний автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ще троє чоловіків віком 49, 32 та 29 років отримали гостру реакцію на стрес.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісті та вибухотехніки.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини вкотре закликає громадян бути вкрай обережними під час пересування територіями, що перебувають під загрозою ворожих ударів, та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram