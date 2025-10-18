Ворожий дрон вбив чоловіка на Харківщині

Вранці 18 жовтня на ґрунтовій дорозі між селами у Золочівській громаді сталося влучання ударного безпілотника в цивільний автомобіль Daewoo Lanos.
День підходить для активного відпочинку та спілкування, але будьте обережні, можливі перепади настрою. Емоційна напруженість може зробити день незабутнім, якщо уникати конфліктів.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
