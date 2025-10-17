    
17.10.2025  17:41   Дмитро Колонєй

Отримав вирок збоченець, який розбещував маленьких дівчаток на Харквщині

Як це було з'ясували правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 59-річний мешканець Лозівщини на початку серпня 2021 року у Лозівському районі сусід розбещував двох малолітніх сестер, яким було 11 років.
 
  • Дівчата прийшли погратися з його онуками, а чоловік в цей час порався на подвір’ї. 
  • П'яний засуджений, коли не було поблизу дорослих, почав вчиняти щодо потерпілих розпусні дії й припинив їх лише коли увечері додому повернулася його дружина, та дівчата, скориставшись цим, змогли піти додому.
  • Пізніше чоловік за допомогою фотошопу створив зображення порнографічного характеру за участі себе та малолітніх потерпілих. 
  • Вказані фото він зберігав на своєму телефоні.
 
У судовому засіданні чоловік визнав вину.
 
Його засуденно до 8 років за гратами з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей строком на 3 роки.
 
Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Відомості про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд над мешканцем Харківщини, який  гвалтував власних доньок.
 
Тэги:  кримінал, діти, харків, збоченець
