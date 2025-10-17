    
17.10.2025  12:08   Віталій Хіневич

Зловмисники викрали харків’янина, тримали його в підвалі та відібрали гроші

Нападники викрали харків’янина у центрі міста, побили його, залякували зброєю та заволоділи грошима.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідством встановлено, що 10 жовтня 2025 року біля пункту обміну валют у центрі Харкова троє невідомих у військовій формі та балаклавах силоміць посадили 32-річного чоловіка до автомобіля Mercedes-Benz Vito без номерних знаків і вивезли у невідомому напрямку.
 
У салоні авто нападники зв’язали потерпілого пластиковими стяжками, били його та погрожували зброєю. Вони відібрали 14 600 євро, а потім, утримуючи чоловіка у підвальному приміщенні, змусили його переказати на їхні криптогаманці понад 83 000 доларів США у криптовалюті USDT.
 
 
Після кількох годин психологічного тиску зловмисники висадили потерпілого на узбіччі дороги у селищі Безлюдівка Харківського району.
 
 
У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали трьох нападників — 30, 34 та 39 років, серед яких діючий військовослужбовець.
 
Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
 
Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою.
 
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших можливих учасників злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій ЗАЗ наїхав на припаркований автомобіль і відмовився від перевірки на сп’яніння.
 
Комментариев: 0

