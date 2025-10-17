17.10.2025 12:08 Віталій Хіневич

Зловмисники викрали харків’янина, тримали його в підвалі та відібрали гроші

Нападники викрали харків’янина у центрі міста, побили його, залякували зброєю та заволоділи грошима.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідством встановлено, що 10 жовтня 2025 року біля пункту обміну валют у центрі Харкова троє невідомих у військовій формі та балаклавах силоміць посадили 32-річного чоловіка до автомобіля Mercedes-Benz Vito без номерних знаків і вивезли у невідомому напрямку.

У салоні авто нападники зв’язали потерпілого пластиковими стяжками, били його та погрожували зброєю. Вони відібрали 14 600 євро, а потім, утримуючи чоловіка у підвальному приміщенні, змусили його переказати на їхні криптогаманці понад 83 000 доларів США у криптовалюті USDT.

Після кількох годин психологічного тиску зловмисники висадили потерпілого на узбіччі дороги у селищі Безлюдівка Харківського району.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали трьох нападників — 30, 34 та 39 років, серед яких діючий військовослужбовець.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших можливих учасників злочину.

