17.10.2025 09:05 Віталій Хіневич
Постраждалі та руйнування від обстрілів: ситуація на Харківщині станом на ранок 17 жовтня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
У с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждали 77-річний чоловік і 50-річна жінка.
Також стало відомо, що внаслідок обстрілів 15 жовтня у с. Новоосинове Курилівської громади загинула 58-річна жінка, у м. Куп'янськ постраждала 75-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
2 ракети (тип встановлюється);
-
2 КАБ;
-
1 БпЛА типу «Герань-2»;
-
4 БпЛА типу «Молнія»;
-
2 fpv-дрони;
-
1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка), 3 автомобілі (с. Мартове);
-
у Богодухівському районі пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, 6 приватних будинків, електромережі (с. Сковородинівка);
-
у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (м. Куп'янськ).
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 7923 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.
