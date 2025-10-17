    
17.10.2025  09:05   Віталій Хіневич

Постраждалі та руйнування від обстрілів: ситуація на Харківщині станом на ранок 17 жовтня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей. 
 
У с. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждали 77-річний чоловік і 50-річна жінка. 
 
Також стало відомо, що внаслідок обстрілів 15 жовтня у с. Новоосинове Курилівської громади загинула 58-річна жінка, у м. Куп'янськ постраждала 75-річна жінка.
 
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 2 ракети (тип встановлюється);
  • 2 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка), 3 автомобілі (с. Мартове);
  • у Богодухівському районі пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, 6 приватних будинків, електромережі (с. Сковородинівка); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (м. Куп'янськ).
 
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 7923 людини.
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.
 
