У Шевченківському районі Харкова тимчасово не буде газу: список адрес

Фахівці проводитимуть роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
16 жовтня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Шевченківському районі міста.
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
  • вул.Клочківська буд. 192-А
  • вул.Валерія Дейнека буд. 1 корп 1, 1 корп 2
«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики Харкова оновили покриття на Кооперативній та взялися за Олександрівський проспект.
 
 
