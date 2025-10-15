15.10.2025 11:27 Рита Парфенова

Еліна Світоліна номінована на престижну нагороду Heart Award за відданість національній команді

Українська тенісистка увійшла до списку спортсменок, які боротимуться за нагороду за мужність на корті та командний дух у Кубку Біллі Джин Кінг.

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала однією з номінанток на Heart Award — престижну відзнаку, що відзначає спортсменок за відданість національній команді в Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Нагорода присуджується за мужність під час матчів та командний дух. Переможниця отримує $10 000, які вона зможе передати на благодійність.

Окрім Світоліної, до списку номінанток увійшли Жасмін Паоліні, Елізабетта Коччаретто з Італії та Джессіка Пегула зі США.

Голосування триває до 24 жовтня на офіційному сайті Billie Jean King Cup. Українські вболівальники можуть підтримати Еліну та допомогти їй здобути нагороду.

