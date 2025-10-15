Еліна Світоліна номінована на престижну нагороду Heart Award за відданість національній команді

Українська тенісистка увійшла до списку спортсменок, які боротимуться за нагороду за мужність на корті та командний дух у Кубку Біллі Джин Кінг.
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала однією з номінанток на Heart Award — престижну відзнаку, що відзначає спортсменок за відданість національній команді в Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Нагорода присуджується за мужність під час матчів та командний дух. Переможниця отримує $10 000, які вона зможе передати на благодійність.
Окрім Світоліної, до списку номінанток увійшли Жасмін Паоліні, Елізабетта Коччаретто з Італії та Джессіка Пегула зі США.
Голосування триває до 24 жовтня на офіційному сайті Billie Jean King Cup. Українські вболівальники можуть підтримати Еліну та допомогти їй здобути нагороду.
