14.10.2025  16:36   Дмитро Колонєй

Посадовець у Харкові вимагав десятки тисяч гривень

Правоохоронці у Харкові спіймали на хабарі чиновника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в травні 2025 року до 38-річного головного спеціаліста одного з райуправлінь ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області звернувся знайомий, який шукав інформацію про державну реєстрацію потужностей із виробництва.
 
  • Під час зустрічі чоловік поцікавився процедурою для п’яти суб’єктів підприємництва, інтереси яких він представляв. Але посадовець вимагав по 4200 гривень за реєстрацію кожного підприємства і повідомив, які документи потрібно надіслати йому. Водночас він повідомив у відмові у реєстрації, якщо вимоги не будуть виконані. Щоб уникнути проблем, представник підприємців погодився на незаконні умови. Він надіслав документи через месенджери, а натомість отримав реквізити для переказу грошей і направив 4200 грн за одного ФОП.
  • У вересні службовець отримав ще 4000 гривень за другого підприємця і 12 тисяч — за трьох інших субʼєктів господарювання.
Надалі головний спеціаліст підтвердив про прийняті позитивні рішення. 
 
У результаті держслужбовець отримав загалом 20 200 гривень неправомірної вигоди.
 
Підозрюваного затримали "на гарячому" та взяли під  варту. Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.
 
Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у службовому кабінеті правоохоронці вилучили 
  • комп’ютерну техніку та 
  • мобільний телефон.
Тэги:  хабар, кримінал, харків
