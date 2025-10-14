    
14.10.2025  15:31   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці стали переможцями та призерами всеукраїнських змагань зі стрільби (фото)

Правоохоронці Харківського управління Нацполіції привезли нагороди з Дніпра.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківські поліцейські вибороли призові місця у Відкритому Кубку ректора Дніпровського державного університету внутрішніх справ – 2025 з практичної стрільби. У боротьбі за нагороди брали участь 13 команд, до складу яких увійшли представники
  • ДДУВС,
  • Головних управлінь Національної поліції в Дніпропетровській та Харківській областях,
  • Національної гвардії України,
  • Служби безпеки України,
  • батальйону поліції особливого призначення, підрозділу КОРД та ЦППП,
  • «Академії поліції» ДДУВС.
 
Харківські поліцейські успішно виступили на змаганнях: 
 
  • Перемогу в особистій першості серед чоловіків здобув старший інспектор Тренінгового центру ГУНП в Харківській області Андрій Тисячник.
  • Третє місце виборов старший інспектор відділу професійного навчання УКЗ ГУНП в Харківській області Сергій Подтопта.
  • Збірна ГУНП в Харківській області посіла третє місце.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські спортсмени здобули золото на Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу.
 
