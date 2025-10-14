14.10.2025 15:31 Дмитро Колонєй
Харківські правоохоронці стали переможцями та призерами всеукраїнських змагань зі стрільби (фото)
Правоохоронці Харківського управління Нацполіції привезли нагороди з Дніпра.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Харківські поліцейські вибороли призові місця у Відкритому Кубку ректора Дніпровського державного університету внутрішніх справ – 2025 з практичної стрільби. У боротьбі за нагороди брали участь 13 команд, до складу яких увійшли представники
ДДУВС,
Головних управлінь Національної поліції в Дніпропетровській та Харківській областях,
Національної гвардії України,
Служби безпеки України,
батальйону поліції особливого призначення, підрозділу КОРД та ЦППП,
«Академії поліції» ДДУВС.
Харківські поліцейські успішно виступили на змаганнях:
Перемогу в особистій першості серед чоловіків здобув старший інспектор Тренінгового центру ГУНП в Харківській області Андрій Тисячник.
Третє місце виборов старший інспектор відділу професійного навчання УКЗ ГУНП в Харківській області Сергій Подтопта.
Збірна ГУНП в Харківській області посіла третє місце.
