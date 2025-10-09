    
09.10.2025  13:12   Рита Парфенова

Попередження про туман на Харківщині 10 жовтня

Вночі та вранці 10 жовтня по місту та області очікується туман, що значно знижує видимість. Водіям і пішоходам радять дотримуватися підвищеної обережності.


Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє про небезпечні погодні умови на 10 жовтня, передає РЕДПОСТ.

Вночі та вранці очікується туман із видимістю 200–500 метрів, що може ускладнити рух транспорту та пересування пішоходів.

Метеорологи відносять цю ситуацію до І рівня небезпечності (жовтий). Рекомендовано водіям зменшити швидкість, увімкнути протитуманні фари та бути максимально уважними на дорогах. Пішоходам радять переходити дороги лише у визначених місцях та користуватися світловідбивними елементами на одязі.

