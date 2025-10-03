03.10.2025 13:45 Віталій Хіневич

За тиждень у Харкові відремонтували 12 ліфтів

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали понад 1,2 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, вони відремонтували 12 ліфтів і замінили чотири купе кабін. Роботи проводилися на вул. Сонячній, пр. Ювілейному, вул. Луї Пастера та ін.

Також триває відновлення ліфтів, пошкоджених через ворожі обстріли. Після капітального ремонту знову введено в експлуатацію ліфт на вул. Наталії Ужвій. Завершуються капремонти на Салтівському шосе та вул. Познанській, а на вул. Леся Сердюка почався демонтаж обладнання для подальшої заміни.

На сьогодні в будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені шість підйомників.

