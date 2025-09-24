24.09.2025 21:01 Дмитро Колонєй
Померла одна з найкрасивіших жінок в історії кіно, легенда екрану Клаудія Кардінале
Зірка італійського та світового кінематографа померла у Франції у віці 87 років.
Як пише РЕДПОСТ
за більш ніж шість десятиліть і понад 130 фільмів Кардинале стала однією з головних зірок золотої епохи італійського кінематографа, поряд із Софі Лорен і Анною Маньяні.
Володарка трьох премій «Давид ді Донателло» та почесного «Золотого лева» Венеціанського фестивалю, вона здобула світове визнання за яскравість та силу своїх образів.
Майбутня актриса народилася в 1938 році в Тунісі в сім'ї сицилійських емігрантів і з дитинства говорила французькою, арабською та сицилійською діалекті. Італійську мову вона освоїла вже у дорослому віці.
Після перемоги у конкурсі краси серед італійок Тунісу у 1957 році Кардинале опинилася на Венеціанському фестивалі, де звернула на себе увагу продюсера Франка Крістальді, який став її наставником та чоловіком.
Юність актриси була затьмарена трагедією: у 19 років вона стала жертвою насильства і народила сина Патріка, якого на настійну вимогу Крістальді представляла як молодшого брата.
Незважаючи на труднощі, Кардинале розпочала кар'єру, зігравши в комедії Маріо Монічеллі «Крадіжка по-італійськи» (1958), потім у «Красавці Антоніо» Мауро Болоньї та «Рокко та його братах» Лукіно Вісконті (1960).
Міжнародне визнання принесла картина Валеріо Дзурліні "Дівчина з валізою" (1961).
А 1963 року Кардинале увійшла в історію одразу трьома шедеврами: «Леопард» Вісконті, «8 ½» Федеріко Фелліні та «Рожева пантера» Блейка Едвардса.
Пізніше акторка знялася в Голлівуді: "Світ цирку" з Джоном Вейном (1964), "Професіонали" з Бертом Ланкастером (1966).
Її найвідомішою англомовною роллю стала Джилл МакБейн у спагетті-вестерні Серджо Леоні «Одного разу на Дикому Заході» (1968).
У зрілі роки Кардинале зіграла у Вернера Херцога («Фіцкарральдо», 1982) та Марко Беллоккьо («Генріх IV», 1984), виходила на театральну сцену, а у 1970-ті навіть пробувала себе як співачка.
Вона прославилася і ексцентричними жестами, наприклад, міні-спідницею на зустрічі з Папою.
У 2008 році актрисі було вручено орден Почесного легіону Франції.
У 2011 році журнал Los Angeles Times включив її до списку п'ятдесяти найкрасивіших жінок в історії кіно.
А 2017-го її танцювальний силует прикрасив офіційний постер Канського кінофестивалю.
У 2020 році зіграла роль кримінального матріарха Катарини Бастіані у трилері Олів'є Маршаля «Місто шахраїв».
А останнім фільмом Кардинале стала картина туніського режисера Ріди Бехі "Острів прощення" 2022 року.
«Ніколи не погоджуйтеся на ролі, які ламають вас, і не піддавайтеся капризам режисерів чи шантажу. Потрібно боротися! - казала Кардинале.
