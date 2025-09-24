24.09.2025 21:01 Дмитро Колонєй

Померла одна з найкрасивіших жінок в історії кіно, легенда екрану Клаудія Кардінале

Зірка італійського та світового кінематографа померла у Франції у віці 87 років.

Як пише РЕДПОСТ за більш ніж шість десятиліть і понад 130 фільмів Кардинале стала однією з головних зірок золотої епохи італійського кінематографа, поряд із Софі Лорен і Анною Маньяні.

Володарка трьох премій «Давид ді Донателло» та почесного «Золотого лева» Венеціанського фестивалю, вона здобула світове визнання за яскравість та силу своїх образів.

Майбутня актриса народилася в 1938 році в Тунісі в сім'ї сицилійських емігрантів і з дитинства говорила французькою, арабською та сицилійською діалекті. Італійську мову вона освоїла вже у дорослому віці.

Після перемоги у конкурсі краси серед італійок Тунісу у 1957 році Кардинале опинилася на Венеціанському фестивалі, де звернула на себе увагу продюсера Франка Крістальді, який став її наставником та чоловіком.

Юність актриси була затьмарена трагедією: у 19 років вона стала жертвою насильства і народила сина Патріка, якого на настійну вимогу Крістальді представляла як молодшого брата.

Незважаючи на труднощі, Кардинале розпочала кар'єру, зігравши в комедії Маріо Монічеллі «Крадіжка по-італійськи» (1958), потім у «Красавці Антоніо» Мауро Болоньї та «Рокко та його братах» Лукіно Вісконті (1960).

Міжнародне визнання принесла картина Валеріо Дзурліні "Дівчина з валізою" (1961).

А 1963 року Кардинале увійшла в історію одразу трьома шедеврами: «Леопард» Вісконті, «8 ½» Федеріко Фелліні та «Рожева пантера» Блейка Едвардса.

Пізніше акторка знялася в Голлівуді: "Світ цирку" з Джоном Вейном (1964), "Професіонали" з Бертом Ланкастером (1966).

Її найвідомішою англомовною роллю стала Джилл МакБейн у спагетті-вестерні Серджо Леоні «Одного разу на Дикому Заході» (1968).

У зрілі роки Кардинале зіграла у Вернера Херцога («Фіцкарральдо», 1982) та Марко Беллоккьо («Генріх IV», 1984), виходила на театральну сцену, а у 1970-ті навіть пробувала себе як співачка.

Вона прославилася і ексцентричними жестами, наприклад, міні-спідницею на зустрічі з Папою.

У 2008 році актрисі було вручено орден Почесного легіону Франції.

У 2011 році журнал Los Angeles Times включив її до списку п'ятдесяти найкрасивіших жінок в історії кіно.

А 2017-го її танцювальний силует прикрасив офіційний постер Канського кінофестивалю.

У 2020 році зіграла роль кримінального матріарха Катарини Бастіані у трилері Олів'є Маршаля «Місто шахраїв».

А останнім фільмом Кардинале стала картина туніського режисера Ріди Бехі "Острів прощення" 2022 року.

«Ніколи не погоджуйтеся на ролі, які ламають вас, і не піддавайтеся капризам режисерів чи шантажу. Потрібно боротися! - казала Кардинале.