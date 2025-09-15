15.09.2025 17:43 Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова можуть швидко зв'язатися з комунальними службами

Для цього у жителів Харкова є ціла низка засобів завдяки популярному сервісу.



Харків'янам нагадали, що містянам не потрібно витрачати час на походи по інстанціях, передає РЕДПОСТ

Повідомити про аварію чи залишити заявку на обслуговування, завдяки сервісу 1562, можна у кілька клікі:в

зателефонувати у цілодобовий кол-центр 15-62;

заповнити форму на Порталі 1562;

скористатися мобільним застосунком «1562 Харків».

Чому це зручно:

подаєш заявку у будь-який час;

додаєш фото проблеми;

відстежуєш статус виконання робіт;

отримуєш сповіщення про тимчасові відключення житлово-комунальних послуг.



Лише з початку 2025 року:

отримано 373 747 повідомлень;

342 527 (91,5%) уже виконано;

Цифровий Харків — це коли навіть комунальні питання вирішуються швидко та онлайн.