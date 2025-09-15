15.09.2025 17:43 Дмитро Колонєй
Мешканці Харкова можуть швидко зв'язатися з комунальними службами
Для цього у жителів Харкова є ціла низка засобів завдяки популярному сервісу.
Харків'янам нагадали, що містянам не потрібно витрачати час на походи по інстанціях, передає РЕДПОСТ
.
Повідомити про аварію чи залишити заявку на обслуговування, завдяки сервісу 1562, можна у кілька клікі:в
-
зателефонувати у цілодобовий кол-центр 15-62;
-
заповнити форму на Порталі 1562;
-
скористатися мобільним застосунком «1562 Харків».
Чому це зручно:
-
подаєш заявку у будь-який час;
-
додаєш фото проблеми;
-
відстежуєш статус виконання робіт;
-
отримуєш сповіщення про тимчасові відключення житлово-комунальних послуг.
-
Лише з початку 2025 року:
-
отримано 373 747 повідомлень;
-
342 527 (91,5%) уже виконано;
Цифровий Харків — це коли навіть комунальні питання вирішуються швидко та онлайн.
