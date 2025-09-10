10.09.2025 13:13 Рита Парфенова

Харківське КП «Шляхрембуд» готує техніку та матеріали до осінньо-зимового періоду (фото)

Підприємство поповнило запаси протиожеледних матеріалів, проводить обслуговування спецтехніки та виготовляє необхідний інвентар для роботи в холодний сезон.

Як повідомляє РЕДПОСТ, КП «Шляхрембуд», що відповідає за експлуатацію та утримання вулично-дорожньої мережі Харкова, розпочало підготовку до роботи в осінньо-зимовий період. За словами керівництва підприємства, основне завдання зараз – забезпечити готовність техніки та запасів для своєчасного реагування на погодні виклики.

Фахівці вже створили необхідний резерв протиожеледних матеріалів, які використовуватимуться для обробки дорожнього покриття в умовах ожеледиці та снігопадів. Ці запаси формуються заздалегідь, аби комунальники могли оперативно розпочати роботи відразу після погіршення погоди.

Паралельно проводиться планове технічне обслуговування спеціалізованого автопарку. До роботи готуються трактори, снігоприбиральні машини, піскорозкидувачі та інші засоби малої механізації. Особливу увагу приділяють перевірці двигунів, гідравліки та навісного обладнання, оскільки від справності цих систем залежить ефективність очищення вулиць і тротуарів у період інтенсивних опадів.

Окремий напрям підготовки – виготовлення інвентарю та робочих інструментів для працівників, які виконуватимуть ручне прибирання на зупинках громадського транспорту, у дворах та на вузьких вулицях, куди не може заїхати важка техніка.

У підприємстві наголошують, що планові підготовчі роботи дозволяють мінімізувати ризики затримок у ліквідації наслідків негоди та підвищують безпеку руху на дорогах міста. КП «Шляхрембуд» діє за затвердженим графіком і планує завершити основні заходи до початку жовтня, аби до старту холодів мати повністю готову техніку та матеріали.

Також триває оновлення складів для зберігання піщано-соляних сумішей. У комунальному підприємстві зазначають, що якісні умови зберігання важливі для підтримання властивостей протиожеледних реагентів. Це дає можливість забезпечити рівномірне та безперебійне використання матеріалів протягом усього зимового сезону.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували сотні квадратних метрів покрівель.