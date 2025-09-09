    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика
09.09.2025  19:07   

У Харкові вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика

Правоохоронець загинув під час ракетного удару по будівлі ГУНП у Харкові.

Вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика колегі та рідні: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 вересня 2025 року правоохронці вшанували пам'ять  поліцейського полку поліції особливого призначення «Схід» Максима Волика, який міг би в цей день святкувати свій 39-й день народження. Але його життя обірвала  російська ракета 2 березня 2022 року. 
 
Вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика колегі та рідні: Новини Харкова
 
Максим Волик був поліцейським, який завжди йшов туди, де найважче, ніс службу на Донеччині, забезпечував порядок на блокпостах. З перших днів війни правоохоронець залишався у Харкові, виконував службові обов’язки під обстрілами ворога. 
 
Вранці 2 березня 2022 року під час охорони будівлі Головного управління Національної поліції в Харківській області він разом із колегами потрапив під ракетний удар. Від ворожого обстрілу частина приміщення обвалилася, поховавши під завалами поліцейських. Серед них був і Максим.
 
Вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика колегі та рідні: Новини Харкова
 
Колеги, разом із родиною героя відвідали його могилу та вшанували пам'ять товариша біля пам'ятника загиблим правоохоронцям, де викарбоване його ім'я.
 
Вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика колегі та рідні: Новини Харкова
 
Вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика колегі та рідні: Новини Харкова
 
Указом Президента України № 141/2022 від 16 березня 2022 року Максим Волик нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 