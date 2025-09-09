09.09.2025 19:07

У Харкові вшанували пам’ять поліцейського Максима Волика

Правоохоронець загинув під час ракетного удару по будівлі ГУНП у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 9 вересня 2025 року правоохронці вшанували пам'ять поліцейського полку поліції особливого призначення «Схід» Максима Волика, який міг би в цей день святкувати свій 39-й день народження. Але його життя обірвала російська ракета 2 березня 2022 року.

Максим Волик був поліцейським, який завжди йшов туди, де найважче, ніс службу на Донеччині, забезпечував порядок на блокпостах. З перших днів війни правоохоронець залишався у Харкові, виконував службові обов’язки під обстрілами ворога.



Вранці 2 березня 2022 року під час охорони будівлі Головного управління Національної поліції в Харківській області він разом із колегами потрапив під ракетний удар. Від ворожого обстрілу частина приміщення обвалилася, поховавши під завалами поліцейських. Серед них був і Максим.

Колеги, разом із родиною героя відвідали його могилу та вшанували пам'ять товариша біля пам'ятника загиблим правоохоронцям, де викарбоване його ім'я.

Указом Президента України № 141/2022 від 16 березня 2022 року Максим Волик нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.