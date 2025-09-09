    
Главная Новини Харкова Армія Українські оборонці відбивають штурм росіян на Харківщині
09.09.2025  16:52   

Українські оборонці відбивають штурм росіян на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 9 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, ще одне боєзіткнення триває. 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 