09.09.2025 16:52

Українські оборонці відбивають штурм росіян на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 9 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

