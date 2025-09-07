07.09.2025 08:43

Ваш професіоналізм є одним із найважливіших щитів України - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до воєнних розвідників, передає РЕДПОСТ

«Дорогі розвідники! Робота воєнної розвідки - це незримий фронт, на якому тримається безпека нашої держави в надскладних умовах війни. Ви розкриваєте задуми ворога ще до того, як він втілює їх у життя. Завдяки вам армія окупантів не має шансів діяти непоміченою, а наші воїни отримують найцінніше - інформацію, яка рятує життя.

Ваш професіоналізм є одним із найважливіших щитів України. Ви щодня доводите, що сила воєнної розвідки - у мужності та непохитній вірі в нашу Перемогу.

Дякую за відданість Україні! Бажаю міцного здоров’я, витримки та нових успішних операцій!».