06.09.2025 10:05 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 11

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 11

Берестин - 13

Лозова - 10

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

