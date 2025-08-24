24.08.2025 08:31 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених обстрілами

Оперативна ситуація по Харківщині на 24 серпня 2025 року від ДСНС.



Рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених обстрілами



Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 23 по 24 серпня харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів:

25 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

18 – на допомогу населенню;

2 — чергування;

1 – на перевірку місця обстрілу;

1 – інші виїзди.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Куп'янськом та Харківському районі області:

у Борівському лісництві Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 0,5га;

у сел. Приколотне Куп'янського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 70 м кв.;

у сел. Слатине Харківського району горів гараж на площі 30 м кв., пошкоджено житловий будинок та 2 господарчі споруди. Без постраждалих.

у сел. Борова Ізюмського району горів житловий буднок на площі 60 м кв. Без постраждалих.

у с. Вишневе Ізюмського району горіла солома в тюках на площі 30 м кв.

у сел. Коротич Харківського району в результаті влучання 2 БпЛА в двоповерхову складську будівлю на території агропідприємства горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Пошкоджено 2 одиниці техніки та частково зруйновано складську будівлю.

Ліквідовано 10 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 35 га.

Наразі вгнеборці гасять масштабну лісову пожежу на території Артемівського лісництва ДП “Ліси України” неподалік с. Діброва Оскільської громади Ізюмського району. Площа лісової пожежі складає 102 га. О 12:00 23 серпня пожежу локалізовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.