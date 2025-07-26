26.07.2025 13:00 Віталій Хіневич

Ігор Терехов висловлює співчуття рідним Михайла Фатєєва

Міський голова Ігор Терехов, Харківська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним та близьким заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Михайла Фатєєва, який пішов з життя сьогодні, 26 липня.

«Михайло Іванович був досвідченим управлінцем, фахівцем високого рівня та справжнім патріотом Харкова. Він пройшов великий професійний шлях - від інженера до директора департаменту і заступника міського голови.

Його внесок у розвиток міста важко переоцінити: реформи у сфері комунального майна, підтримка економічної стабільності, десятки реалізованих ініціатив.

Світла пам’ять про Михайла Івановича назавжди залишиться в наших серцях. Щирі співчуття родині та близьким. Сили вам пережити це горе», - говориться у співчутті.

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