10.07.2025 16:50

У Київському районі Харкова замінили 700 метрів магістралей

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт Київського району комплексу «Харківводопостачання» замінили 700 метрів магістралей та водночас капітально відремонтували оглядові колодязі з оновленням обладнання.

Зокрема, на завершальному етапі реконструкція 150 метрів технічно зношеної ділянки трубопроводу по вулиці Старошишківській, передає РЕДПОСТ.

Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, на даний момент на локації продовжуються роботи з благоустрою території.

«Переклали гілку водоводу методом санації як найбільш економічно обґрунтованим. До того ж, ця технологія мінімізує проведення земляних робіт та зберігає від руйнування земляний та асфальтовий покрив. Виконуємо спільно зі спеціалізованою ділянкою з перекладки та санації водопровідних мереж. Заміна трубопроводів – процес трудомісткий, що вимагає попереднього аналізу обсягу виробництва, але на фініші виграють як харків'яни – покращується якість води,так і ми – не витрачаємось на часті ремонти водному місці.

Ремонтники забезпечені необхідною спецтехнікою, матеріалами та обладнанням і перепідключення мереж провели у визначений термін. Працювали обачно, адже поряд розташовані інші міські комунікації. Обновили сучасними та якісними матеріалами із застосуванням ефективної та прискореної технології з'єднання труб. На сьогодні водопостачання відновлено у повному обсязі», - зазначив Віталій Чупандін.

За його словами, цього року в районі вже встановили 41 пожежний гідрант, їх ремонтуємо та оновлюємо за першої вимоги ДСНС України. Паралельно продовжуємо контролювати і підтримувати в належному стані всі водопровідні об'єкти – вуличні колонки, люкове господарство та своєчасно реагувати на аварійні ситуації на мережах.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram