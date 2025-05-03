Окупанти завдали прямого удару по будівлі державної пожежно-рятувальної частини

У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.
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У першій половині дня над Харковом пануватиме ясне небо. Однак уже ближче до обіду з'являться хмари, і сонце майже повністю зникне з виду. Опадів не передбачається.
3 травня відзначається День свободи друку.
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