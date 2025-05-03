03.05.2025 12:15

Окупанти завдали прямого удару по будівлі державної пожежно-рятувальної частини

У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом, у підрозділі знаходився лише один рятувальник – він не постраждав, обійшлося без жертв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині р ятувальники ліквідують масштабну пожежу після обстрілу.