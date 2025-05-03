03.05.2025 09:50 Віталій Хіневич

Постраждала 51 особа, серед яких двоє дітей: прокуратура про обстріл Харкова

За даними слідства, 2 травня у період орієнтовно з 21:30 до 22:15 збройні сили рф здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу «Герань-2».

Під обстрілами були чотири райони міста: Основʼянський, Слобідський, Салтівський та Київський. У місті зайнялись численні пожежі.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо.

Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.