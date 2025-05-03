03.05.2025 08:50 Віталій Хіневич
Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ХОВА
Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 4 населені пункти та місто Харків.
Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік та отримали поранення 48 людей.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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11 КАБ;
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3 FPV-дрони;
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21 БпЛА типу «Шахед»;
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28 БпЛА типу «Герань-2».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Купʼянському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, магазин і багатоквартирний будинок;
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у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 2 господарчі споруди і зруйновано складську будівлю;
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у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду.
Обстрілів зазнав і Харків. Ворог вдарив 17 БпЛА типу «Герань-2» по чотирьох районах міста: Слобідському, Салтівському, Київському і Основʼянському. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі, приватні будинки.
Упродовж минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.
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писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж,
спричинених ворожими обстрілами.
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