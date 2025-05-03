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03.05.2025  08:50   Віталій Хіневич

Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 4 населені пункти та місто Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік та отримали поранення 48 людей. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 11 КАБ;
  • 3 FPV-дрони;
  • 21 БпЛА типу «Шахед»;
  • 28 БпЛА типу «Герань-2».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Купʼянському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, магазин і багатоквартирний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 2 господарчі споруди і зруйновано складську будівлю;
  • у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду. 
Обстрілів зазнав і Харків. Ворог вдарив 17 БпЛА типу «Герань-2» по чотирьох районах міста: Слобідському, Салтівському, Київському і Основʼянському. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі, приватні будинки. 
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.
 
На Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.
 
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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