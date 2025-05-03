03.05.2025 08:50 Віталій Хіневич

Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 4 населені пункти та місто Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів загинув 47-річний чоловік та отримали поранення 48 людей.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

11 КАБ;

3 FPV-дрони;

21 БпЛА типу «Шахед»;

28 БпЛА типу «Герань-2».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Купʼянському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, магазин і багатоквартирний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватних житлових будинки, 2 господарчі споруди і зруйновано складську будівлю;

у Ізюмському районі пошкоджено господарчу споруду.

Обстрілів зазнав і Харків. Ворог вдарив 17 БпЛА типу «Герань-2» по чотирьох районах міста: Слобідському, Салтівському, Київському і Основʼянському. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, дитячий садок, 17 автомобілів, навчальні заклади, гаражі, приватні будинки.

Упродовж минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 15 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.