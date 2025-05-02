    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Від удару БПЛА постраждав житловий будинок, палають автівки
02.05.2025  22:10   Дмитро Колонєй

Від удару БПЛА постраждав житловий будинок, палають автівки

Мер Харкова Ігор Терехов про попередні наслідки атаки Шахедів.


Від удару БПЛА постраждав житловий будинок, палають автівки

Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, передає РЕДПОСТ

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків знаходиться під масованою атакою Шахедів та є два влучання.

Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 Надзвичайні події Зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях - Ігор Терехов (оновлено) 02.05 Надзвичайні події Є поранені від влучання російських дронів у Харкові 02.05 Надзвичайні події Харків під масованою атакою Шахедів, є два влучання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 