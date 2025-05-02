02.05.2025 22:10 Дмитро Колонєй

Від удару БПЛА постраждав житловий будинок, палають автівки

Мер Харкова Ігор Терехов про попередні наслідки атаки Шахедів.



Від удару БПЛА постраждав житловий будинок, палають автівки



Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, передає РЕДПОСТ.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків знаходиться під масованою атакою Шахедів та є два влучання.