Від удару БПЛА постраждав житловий будинок, палають автівки

Мер Харкова Ігор Терехов про попередні наслідки атаки Шахедів.
Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, передає РЕДПОСТ.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків знаходиться під масованою атакою Шахедів та є два влучання.
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