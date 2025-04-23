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23.04.2025  13:32   

На Харківщині автівка підірвалась на міні – водій загинув

На лісовій дорозі в Ізюмському районі 22 квітня стався смертельний вибух — авто наїхало на міну. Поліція кваліфікує подію як воєнний злочин і закликає громадян не відвідувати потенційно небезпечні території.

Новини Харкова: у Балаклії авто підірвалося на міні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області,у місті Балаклія, що в Ізюмському районі Харківщини, сталася чергова трагедія, пов’язана з мінною небезпекою.
 
22 квітня автомобіль, що рухався лісовою дорогою, наїхав на вибуховий пристрій, попередньо – протитанкову міну. Водій загинув на місці.
 
Поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – «порушення законів і звичаїв війни».
 
Правоохоронці наголошують: мінна небезпека на звільнених територіях області залишається вкрай високою. Громадянам радять утриматися від відвідування лісів, кладовищ, полів, лісосмуг та інших неперевірених ділянок.
 
Рухатися слід лише перевіреними маршрутами, у жодному разі не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення вибухонебезпечного об'єкта необхідно негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101 або до поліції – 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 23 квітня росіяни атакували Харків дронами «Герань-2». Пошкоджено підприємства та житлові будинки. Відкрито кримінальне провадження.
Тэги:  міна, харків
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