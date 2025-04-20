    
Главная Новини Харкова Бізнес Мешканці Харківщини можуть отримати грант до 1,5 мл. грн.
20.04.2025  19:37   Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини можуть отримати грант до 1,5 мл. грн.

Стало відомо, як цього жителі Харківщини можуть досягти, а бажаючим слід поквапитися.

 
Як  повідомляє РЕДПОСТ, Український ветеранський фонд Мінветеранів приймая заявки на новий конкурс грантів "Варто діяти", який реалізується у партнерстві з компаніями Kernel та SKELAR.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Переможці конкурсу зможуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на втілення своїх бізнес-проєктів. Пріоритет надаватиметься ініціативам, що створюватимуть додаткові робочі місця.
 
Подавати заявки можуть
  • ветерани,
  • члени їхніх сімей та
  • рідні загиблих Захисників і Захисниць України, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а також
  • юридичні особи, засновниками яких є представники цих категорій (зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання підтримки).
 
Партнери конкурсу надаватимуть додаткове фінансування: Kernel підтримає проєкти з громад, де працює компанія, а SKELAR забезпечить фінансування та менторську підтримку для ІТ-ініціатив.
 
Заявки прийматимуть до 28 квітня 2025 року (до 18:00 за київським часом), результати конкурсу оголосять 17 червня. Проєкти у сфері агро розглядатимуться в рамках окремого конкурсу, запланованого на червень.
 
Докладну інформацію про умови конкурсу можна знайти на сайті Українського ветеранського фонду
 
За час своєї діяльності фонд уже підтримав 1130 бізнесів ветеранів і їхніх рідних, а переможці конкурсних програм ВАРТО отримали майже 500 мільйонів гривень на реалізацію проєктів.
 
Тэги:  допомога, гроші, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Медицина У Харкові зробили святковий подарунок воїнам, які знаходяться на лікуванні 14.04 Медицина Харківські медики провели унікальну операцію 09.04 Надзвичайні події Харківські вогнеборці врятували на пожежі двох містян (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 