20.04.2025 19:37 Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини можуть отримати грант до 1,5 мл. грн.

Стало відомо, як цього жителі Харківщини можуть досягти, а бажаючим слід поквапитися.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Український ветеранський фонд Мінветеранів приймая заявки на новий конкурс грантів "Варто діяти", який реалізується у партнерстві з компаніями Kernel та SKELAR.

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Переможці конкурсу зможуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на втілення своїх бізнес-проєктів. Пріоритет надаватиметься ініціативам, що створюватимуть додаткові робочі місця.

Подавати заявки можуть

ветерани,

члени їхніх сімей та

рідні загиблих Захисників і Захисниць України, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а також

юридичні особи, засновниками яких є представники цих категорій (зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання підтримки).

Партнери конкурсу надаватимуть додаткове фінансування: Kernel підтримає проєкти з громад, де працює компанія, а SKELAR забезпечить фінансування та менторську підтримку для ІТ-ініціатив.

Заявки прийматимуть до 28 квітня 2025 року (до 18:00 за київським часом), результати конкурсу оголосять 17 червня. Проєкти у сфері агро розглядатимуться в рамках окремого конкурсу, запланованого на червень.

За час своєї діяльності фонд уже підтримав 1130 бізнесів ветеранів і їхніх рідних, а переможці конкурсних програм ВАРТО отримали майже 500 мільйонів гривень на реалізацію проєктів.