20.04.2025 16:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці працюють у посиленому режимі

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 квітня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині залучені додаткові сили для забезпечення правопорядку в усіх громадах. Правоохоронці працюють у посиленому режимі. Особлива увага приділена охороні публічного порядку поблизу культових споруд та в місцях масового скупчення людей.

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В Харківській області до 18:00 19 квітня було зафіксовано «приліт» 16 КАБів по Куп’янському району. Один ракетний удар - по Ізюмському району. Внаслідок обстрілів зруйновані чотири приватні будинки.

Після ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували Харків у пʼятницю, в лікарнях залишаються 17 постраждалих. Серед них у стані середньої тяжкості 12-річний хлопець, 15-річна дівчина і 5-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована медична допомога.