14.04.2025 21:30 Дмитро Колонєй
Харківські медики провели унікальну операцію
Харківські лікарі врятували важкопораненого.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час одного з бойових чергувань до медиків взводу тактичної евакуації Об’єднаної штурмової бригади «Лють» потрапив важкопоранений. Медична група розпочала рятувати життя воїна, стан якого був критичним. Тоді медики вирішили провести трансфузію (переливання) крові в бойових умовах.
Ця процедура стала унікальною не лише для бригади, а й для всієї Національної поліції України.
Медики вперше застосували свої знання безпосередньо на передовій, після проходження спеціалізованих курсів з переливання крові.
Завдяки швидким та професійним діям медиків життя воїна було врятовано.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0