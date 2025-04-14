14.04.2025 21:30 Дмитро Колонєй

Харківські медики провели унікальну операцію

Харківські лікарі врятували важкопораненого.

Як повідомляє РЕДПОСТ , під час одного з бойових чергувань до медиків взводу тактичної евакуації Об’єднаної штурмової бригади «Лють» потрапив важкопоранений. Медична група розпочала рятувати життя воїна, стан якого був критичним. Тоді медики вирішили провести трансфузію (переливання) крові в бойових умовах.

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Ця процедура стала унікальною не лише для бригади, а й для всієї Національної поліції України.

Медики вперше застосували свої знання безпосередньо на передовій, після проходження спеціалізованих курсів з переливання крові.

Завдяки швидким та професійним діям медиків життя воїна було врятовано.