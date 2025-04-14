14.04.2025 12:40 Віталій Хіневич

Новий тиждень знову почався з російських обстрілів – Ігор Терехов

Постраждали житлові будинки, дитячий садок. Але найбільше дісталося підприємствам легкої промисловості.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Новий тиждень знову почався з російських обстрілів. Як і попередній.

І знову – виключно по цивільних об’єктах. Жодного військового.

Поранило 6 людей. На щастя, без загиблих.

Постраждали житлові будинки, дитячий садок. Але найбільше дісталося підприємствам легкої промисловості: поліграфії, кондитерським, складам металопрокату та багатьом іншим. Це ті бізнеси, які попри небезпеку залишаються в Харкові, створюють робочі місця, платять зарплати.

Тож робимо все, щоб вони мали змогу швидше відновитися. Разом із власниками закриваємо пошкоджені приміщення. Щоразу залучаємо комунальнику техніку до гасіння пожеж.

Рівно рік тому, коли малий і середній бізнес Харкова, як і зараз, був під масованими атаками, ми скасували для всіх наших підприємців всі місцеві податки.

І кілька слів про повітряні тривоги.

За останній тиждень у Харкові сигналів було на 39 годин менше, ніж у середньому по області — це мінус 41%. Загалом за 7 тижнів роботи диференційованої системи вдалося скоротити тривалість тривог на 168 годин.

Дякую усім за роботу!», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 квітня близько 5:30 ударний безпілотник ворога поцілив по Салтівському району міста Харкова.