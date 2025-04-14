14.04.2025 09:15 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 13 по 14 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 13 квітня ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору міста Куп'янська. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у гаражі. Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загинуло дві жінки.

Вранці 14 квітня російський безпілотник вдарив по одноповерховій складській будівлі на території приватного підприємства у Салтівському районі міста Харкова. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Триває її ліквідація. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

За добу в природних екосистемах сталося 20 пожеж на загальній площі 9га.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через пожежу загинув чоловік та постраждав підліток.