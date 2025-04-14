14.04.2025 08:25

Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ХОВА

Окупанти обстрілювали Харків та населені пункти в області.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

05:30 - м. Харків. Влучання БпЛА на колишню територію цивільного підприємства. Також внаслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі 1000 м.кв. Крім того, пошкодженно скління вікон 3 прилеглих приватних будинків.

13:13 - м. Харків, Київський район. Під час обстрілу БпЛА типу "Молнія" сталося влучання перед будівлею і на фасад "ДНЗ (ясла-садок). Також в прилеглих будинках пошкоджено 5 вікон, 15 балконів, скління сходових клітин.

22:38 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Петрівка. Внаслідок влучання двох БПЛА в огорожу домоволодіння, пошкоджено паркан, вікна та фасад будинку.

21:30 - Куп'янський район, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне. Влучання FPV-дрону в проїжджу частину автодороги.

19:27 - Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.

19:17 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Після обстрілу FPV-дроном горить будинок.

17:56 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок.

17:21 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди. Влучання 2 КАБів на відкритій території.

13:15 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу постраждав 71-річний чоловік.

11:08 - Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.

10:30 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіли конструктивні елементи гаражу на площі 10 м.кв. Пошкоджено скління вікон 2 багатоквартирних будинків. Загинули 59-річна та 75-річна жінки.

10:21 - Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Турове. Внаслідок влучання КАБ по відкритій місцевості частково пошкоджено приміщення недіючої конеферми, водонапірна башта та енергомережі.

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

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