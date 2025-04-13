13.04.2025 19:11 Дмитро Колонєй
Харків'яни стали найсильнішими на чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств
Харків'яни вибороли більще півсотні нагород на змаганнях в Київі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, в солиці України відбувся національний чемпіонат з військово-спортивних багатоборств, присвячений пам’яті снайпера ІІ категорії взводу розвідки 12-ї окремої бригади спеціального призначення «АЗОВ» Ігоря Воєводіна.
У змаганнях в стрільбі та всестильовому бою взяли участь понад 500 спортсменів із 15 областей України різних вікових категорій.
За підсумками змагань збірна команда Харківської області виборола
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23 золотих,
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22 срібних та
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17 бронзових медалей
та посіла перше загальнокомандне місце.
Найсильніші спортсмени увійшли до складу збірної України, яка представить нашу державу на
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чемпіонаті Європи серед дітей з військово-спортивних багатоборств - з 28 по 30 липня у Болгарії та
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чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств - з 15 по 16 листопада у Польщі.
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