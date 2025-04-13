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13.04.2025  19:11   Дмитро Колонєй

Харків'яни стали найсильнішими на чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств

Харків'яни вибороли більще півсотні нагород на змаганнях в Київі.

Перемогли на чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств харків'яни: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в  солиці України відбувся національний чемпіонат з військово-спортивних багатоборств, присвячений пам’яті снайпера ІІ категорії взводу розвідки 12-ї окремої бригади спеціального призначення «АЗОВ» Ігоря Воєводіна.
 
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У змаганнях в стрільбі та всестильовому бою взяли участь понад 500 спортсменів із 15 областей України різних вікових категорій.
 
Перемогли на чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств харків'яни: Новини Харкова
 
За підсумками змагань збірна команда Харківської області виборола
  • 23 золотих,
  • 22 срібних та
  • 17 бронзових медалей
та посіла перше загальнокомандне місце.
 
Перемогли на чемпіонаті України з військово-спортивних багатоборств харків'яни: Новини Харкова
 
Найсильніші спортсмени увійшли до складу збірної України, яка представить нашу державу на
  • чемпіонаті Європи серед дітей з військово-спортивних багатоборств - з 28 по 30 липня у Болгарії та
  • чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств - з 15 по 16 листопада у Польщі.
 
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
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