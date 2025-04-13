13.04.2025 09:19 Дмитро Колонєй
Вогнеборці загасили більше двадцяти пожеж на Харківщині
Оперативна інформація по Харківщині на 13 квітня 2025 року від ДСНС.
Вогнеборці загасили більше двадцяти пожеж на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 12 по 13 квітня 2025 року харківські рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів:
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23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
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3 – виїзди на перевірку після обстрілів ;
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2 – на допомогу населенню;
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1 – інші виїзди.
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За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах області.
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Вранці ворожі війська завдали удару по селу Хотімля Чугуївського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одно- та двоповерховому житлових будинках на загальній площі 200 м кв. Постраждалих немає. Пожежу ліквідовано о 09:00.
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Вдень ворог завдав удару БпЛА по житловому сектору селища Золочів. Внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа у літній кухні приватного маєтку на площі 30 м кв. Також пошкоджено житловий будинок та інші надвірні забудови. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
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Ввечері російські війська вдарили по житловому кварталу міста Куп’янська. Внаслідок удару виникла пожежа в квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку на площі 70 м кв. За іншою адресою було влучання в житловий будинок. Пожежі не було. Постраждало 5 осіб.
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До ліквідації 2 пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. В селах Березівка та Руські Тишки Харківського району горіла суха трава. Пожежі оперативно ліквідовані.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині знищили
дві групи диверсантів.
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