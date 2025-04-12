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12.04.2025  12:15   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 11 по 12 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У с. Борова Ізюмського району горіла  хвойна підстилка на площі 3 м. кв. Постраждалих немає. Від ДСНС залучено 2 одиниць техніки  та 6 рятувальників.
 
У м. Куп'янськ горіла одноповерхова нежитлова будівля на площі 20м.кв. та трава на площі 100м.кв.  Зруйновано 3 гаражі та пошкоджено 10 гаражів. Постраждалих немає.  Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.  
 
Сьогодні в с. Хотімля Чугуївського району внаслідок обстрілу виникло загоряння двохповерхового житлового приватного будинку. Попередньо постраждалих немає. Від ДСНС задіяно 2 одиниці техніки та 16 рятувальників.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на пожежі постраждала жінка.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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