12.04.2025 08:50

Харківщина на ранок 12 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.



Фото надали у ХОВА

04:12 - м. Харків. Влучання БпЛА типу «Шахед» в землю і 2 БпЛА на територію цивільного підприємства. Постраждала одна людина.

17:20 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. Влучання 1 - КАБу по відкритій території на околицях с.Карасівка; влучання 1 - КАБу по відкритій території на околицях с. Дуванівка.

16:24 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено 2 автомобіля.

15:52 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу, попередньо 3 КАБами, виникло влучання з послідуючим загорянням конструктивних елементів одноповерхової нежитлової покинутої будівлі на площі 20м.кв. та трави на площі 100м.кв. Зруйновано 3 гаражі та пошкоджено 10 гаражів.

04:23 - Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Хотімля. Внаслідок скидання невстановленого вибухового пристрою з БпЛА виникло загоряння двохповерхового житлового приватного будинку.

08:57 - Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, авіація рф завдала ударів 6 КАБ по околицям с. Калинове, с. Карасівка, с. Сосновка.

07:48 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с.Борова. Внаслідок обстрілу, попередньо РСЗВ, горіла хвойна підстилка на площі 3 м. кв.

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

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