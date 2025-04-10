10.04.2025 16:58 Дмитро Колонєй

Росіяни розкидають з дронів вибухонебезпечні предмети - ДСНС Харківщини

Мешкнаців Харкіщини попередили про нову небезпеку та показали, як можуть виглядати ВНП ворога



Росіяни розкидають з дронів вибухонебезпечні предмети - ДСНС Харківщини



Як повідомляє РЕДПОСТ , рятувальники та правоохоронці Харківщини попереджають, що російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.

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Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.

Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети.

Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі: діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.

Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112.

Учора ворог розкидав по столиці дані невідомі вибухові речовини, які згодом детонували. Що саме це було — найближчим часом покаже експертиза. На Донбасі вибухові речовини від ракет лежали по 3 доби й спрацьовували при наближенні людини: вони реагували на світло, на вібрацію. Тому заборонено наближатися до будь-якої частини дрону: росіяни постійно додають щось нове до БПЛА.