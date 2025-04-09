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09.04.2025  11:20   Віталій Хіневич

На Харківщині пес, який контактував із лисицею зі сказом, вкусив господаря

У селі Вільхівка Харківського району 3 квітня було зафіксовано випадок сказу лисиці.

Фото ілюстративне 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Напередодні собака мешканця села Вільхівка контактувала з лисицею, в якої лабораторно підтверджено захворювання на сказ. 
 
Під час спроби проведення вимушеного щеплення проти сказу тварина покусала власника. Наступного дня постраждалий звернувся за антирабічною допомогою до медичного закладу. 
 
Згідно зі звітом Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про результати дослідження патологічного матеріалу №000427 п.м./25 від 03.04.2025 року, у загиблої лисиці підтверджено захворювання на сказ.
 
З 4 квітня введено карантинні обмеження на територію с. Вільхівка з прилеглими лісовими, польовими масивами та затверджено План комплексних заходів щодо ліквідації сказу тварин на території Вільхівської сільської військової адміністрації.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 9 квітня.
 
 
Тэги:  медицина, харків
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