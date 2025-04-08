08.04.2025 09:15 Віталій Хіневич

Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області повідомили в ХОВА

Внаслідок ворожих обстрілів є руйнування, постраждалі та загиблий.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

17:54 - Харківський р-н., Дергачівська ТГ., с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ влучання в землю, пошкоджено два приватних будинки, гараж.

17:51 - Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Внаслідок обстрілу двома КАБами виникло влучання по околиці с. Уди, та ще два КАБи влучили по околиці с. Баранівка.

16:30 - Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., с. Білий Колодязь. Внаслідок влучання FPV-дрону отримали травми 3 людини.

11:24 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Піски-Радьківські. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) виникло загорання трави на площі 1,5 Га.

06:28 - Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Токарівка Друга. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок. Загинув один чоловік та поранені дві жінки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, неподалік Кругляківки та Загризового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили ракетою по Харківській області.