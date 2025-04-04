04.04.2025 11:20 Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили більше 1300 вибухонебезпечних предметів

З 27 березня по 2 квітня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували майже 72 га територій, виявили та знешкодили 1328 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, передає РЕДПОСТ.

Окрім того, протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили більш як 37 га сільгоспугідь, більше 2 кілометрів ліній електропередач, понад 4 кілометра ділянок автомобільних доріг, більше 2 кілометрів газопроводів, 1 об’єкт, а також розмінували 34 домоволодіння. Повторно підключили до електромережі 11536 абонентів.

Впродовж 2 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 14 гектарів територій, більш як 5 га сільськогосподарських угідь, більше 200 метрів ліній електропередач, 700 метрів ділянок автомобільних доріг, більше 300 метрів газопроводів, а також розмінували 1 об’єкт та 4 домоволодіння. Виявлено та знешкоджено 365 вибухонебезпечних предметів.

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