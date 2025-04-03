03.04.2025 22:25 Дмитро Колонєй

У Харкові постраждали діти через удар загарбників

Наслідки атаки ворога по району Харкова.



У Харкові постраждали діти через удар загарбників



"Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", - інформує мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про два удара по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району, на місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа.