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03.04.2025  22:25   Дмитро Колонєй

У Харкові постраждали діти через удар загарбників

Наслідки атаки ворога по району Харкова.


У Харкові постраждали діти через удар загарбників

"Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", - інформує мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про два удара по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району, на місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа.

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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